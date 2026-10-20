Mondial féminin U17 : le Maroc s’incline face à l’Allemagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’est incliné face à l’Allemagne (2-4), lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde féminine U-17 Maroc-2026, en match disputé au Complexe Mohammed VI de Football.

L’Allemagne a ouvert le score par Marie Kleemann à la 27e minute, avant que Lena Martens (34e) et Clara Choisy, sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45e+2), ne portent le score à 3-0. Mia Giesen a inscrit le quatrième but allemand à la 50e minute.

Nessma Mouradi a réduit l’écart à la 64e minute, avant de transformer un penalty à la 90e+5, portant le score final à 4-2.

Malgré cette défaite, Lioncelles de l’Atlas occupent la deuxième place du groupe A avec trois points et une différence de buts de +2, devant l’Argentine (3 points, +1).

Les Marocaines avaient parfaitement lancé leur tournoi en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande (4-0) lors de la première journée.

Les Lioncelles de l’Atlas affronteront l’Argentine vendredi, avec l’objectif de défendre leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Dans le groupe B, le Nigéria a battu Porto Rico par (2-0).

S.L