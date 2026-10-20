Météo Maroc: fortes pluies avec risque de grêle ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 octobre 2026 :

– Averses orageuses avec risque de grêle sur les provinces sahariennes, le Sud-est, l’Anti-Atlas, Chiadma et le Souss.

– Ondées avec risque d’orage sur le Haut-Atlas.

– Nuages bas matinaux denses sur le Sud-est, la rive Méditerranéenne et les plaines intérieures nord avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Nuages bas nocturnes sur l’Oriental avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Rafales de vent modérées, à localement, assez fortes sur les provinces sud et les côtes entre El Jadida et Essaouira.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 19/23°C sur les provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.

– Température en baisse sensible sur les provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée sur le Littoral.

S.L.