Un beau livre en français et en arabe consacré au Sahara marocain

Les Éditions Économiques du Maroc, en partenariat avec de prestigieuses institutions, présentent un beau

livre inédit intitulé «Le Sahara Marocain, ancré dans l’Histoire et tourné vers l’Avenir», consacré au

Sahara marocain, retraçant ses origines, son histoire, ses réalités contemporaines et ses perspectives d’avenir.

Conçu comme une œuvre de mémoire, de connaissance et de transmission, cet ouvrage, décliné en deux

versions, française et arabe, propose un regard documenté sur les provinces du Sud, leur patrimoine

historique et culturel, ainsi que sur les profondes transformations qui ont marqué leur développement.

À travers une riche iconographie, des textes de référence et une réalisation éditoriale soignée, le livre met en

lumière les grandes étapes de cette évolution et les dynamiques économiques, sociales et territoriales qui

façonnent l’avenir de cette région du Royaume.

Si sa parution s’inscrit dans le contexte symbolique de la première célébration de la Fête de l’Unité,

l’ouvrage a été conçu pour traverser le temps et constituer une référence durable, au-delà de sa dimension

commémorative.

Avec cette nouvelle publication, porteuse de sens et de mémoire, les Éditions Économiques du Maroc

réaffirment leur vocation : concevoir et réaliser des ouvrages d’exception consacrés à l’histoire, au

patrimoine et aux grandes transformations du Royaume, en conjuguant rigueur documentaire, exigence

éditoriale et excellence graphique.

Éditions Économiques du Maroc : Quelques ouvrages emblématiques

• Le Monitor des grands projets au Maroc

• La Culture contemporaine au Maroc

• Le Maroc et l’Afrique

• Le Maroc industriel

• Le Maroc vert

• Le Sport au Maroc

• La Grande Histoire du Maroc

• Le Patrimoine culturel marocain

• …

À travers l’ensemble de leur catalogue, les Éditions Économiques du Maroc témoignent de la richesse et de

la diversité de leurs publications, consacré à l’histoire, au patrimoine, à la culture et aux grandes

transformations économiques et sociales du Royaume.