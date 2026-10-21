Un beau livre en français et en arabe consacré au Sahara marocain
Les Éditions Économiques du Maroc, en partenariat avec de prestigieuses institutions, présentent un beau
livre inédit intitulé «Le Sahara Marocain, ancré dans l’Histoire et tourné vers l’Avenir», consacré au
Sahara marocain, retraçant ses origines, son histoire, ses réalités contemporaines et ses perspectives d’avenir.
Conçu comme une œuvre de mémoire, de connaissance et de transmission, cet ouvrage, décliné en deux
versions, française et arabe, propose un regard documenté sur les provinces du Sud, leur patrimoine
historique et culturel, ainsi que sur les profondes transformations qui ont marqué leur développement.
À travers une riche iconographie, des textes de référence et une réalisation éditoriale soignée, le livre met en
lumière les grandes étapes de cette évolution et les dynamiques économiques, sociales et territoriales qui
façonnent l’avenir de cette région du Royaume.
Si sa parution s’inscrit dans le contexte symbolique de la première célébration de la Fête de l’Unité,
l’ouvrage a été conçu pour traverser le temps et constituer une référence durable, au-delà de sa dimension
commémorative.
Avec cette nouvelle publication, porteuse de sens et de mémoire, les Éditions Économiques du Maroc
réaffirment leur vocation : concevoir et réaliser des ouvrages d’exception consacrés à l’histoire, au
patrimoine et aux grandes transformations du Royaume, en conjuguant rigueur documentaire, exigence
éditoriale et excellence graphique.
Éditions Économiques du Maroc : Quelques ouvrages emblématiques
• Le Monitor des grands projets au Maroc
• La Culture contemporaine au Maroc
• Le Maroc et l’Afrique
• Le Maroc industriel
• Le Maroc vert
• Le Sport au Maroc
• La Grande Histoire du Maroc
• Le Patrimoine culturel marocain
• …
À travers l’ensemble de leur catalogue, les Éditions Économiques du Maroc témoignent de la richesse et de
la diversité de leurs publications, consacré à l’histoire, au patrimoine, à la culture et aux grandes
transformations économiques et sociales du Royaume.