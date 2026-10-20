L’échange complice entre Achraf Hakimi et Walid Regragui après PSG-Barça

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Après la victoire du PSG face au FC Barcelone, Achraf Hakimi a partagé un moment de complicité avec Walid Regragui sur Canal+ Foot. Présent sur le plateau en tant que consultant, ce dernier a mêlé félicitations et plaisanteries à l’adresse du défenseur marocain.

Interrogé après la rencontre, Hakimi a d’abord évoqué les efforts fournis pour décrocher ce succès. « Fatigué, fatigué… On a beaucoup couru. Content pour la victoire et les trois points », a-t-il confié. Une déclaration qui a immédiatement fait réagir Regragui, sur un ton taquin : « Tu es fatigué de quoi, Achraf ? Tu n’es jamais fatigué, toi ! Depuis quand tu es fatigué ? »

Le consultant a ensuite salué sa contribution offensive, tout en lui glissant un petit rappel : « Très content pour ta passe décisive. Ça fait longtemps que tu n’as pas marqué, Achraf. »

Visiblement heureux de retrouver cette voix familière, Hakimi lui a répondu : « Ça fait plaisir de t’écouter. C’est vrai, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué. ». « Ça va venir, je ne m’inquiète pas pour toi », l’a rassuré Regragui, avant de conclure par une invitation à ne pas oublier : « Tu m’invites cette semaine à manger ! »

« Inchallah, ne t’inquiète pas », a promis le joueur parisien. Une dernière répartie qui a conclu cet échange chaleureux, dans la bonne humeur d’une soirée victorieuse pour le PSG.

H.M.