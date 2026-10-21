L’African Cristal Festival 2026 couronne les nouvelles forces de la créativité africaine

La 11e édition de l’African Cristal Festival s’est achevée par la cérémonie de remise des prix, organisée au Musée de l’Automobile à Bouskoura.

Point d’orgue d’une journée de conférences, de débats et de rencontres professionnelles, cette soirée a distingué les campagnes qui se sont démarquées par la force de leur idée, la pertinence de leur stratégie et leur capacité à produire un impact.

Créatifs, agences, annonceurs, médias, producteurs et décideurs venus de différents marchés se sont retrouvés autour de la même ambition de donner à la créativité africaine la visibilité et la reconnaissance correspondant à son dynamisme, tout en interrogeant les conditions de son développement économique.

Une créativité africaine en pleine transformation

Les échanges ont exploré trois enjeux qui traversent aujourd’hui les industries créatives du continent. Le premier a porté sur la conquête de l’attention dans un paysage médiatique fragmenté par la multiplication des plateformes, l’essor des créateurs de contenu, la donnée, le streaming, le gaming et l’évolution des usages.

La deuxième séquence s’est intéressée à la progression des capacités africaines dans le film, les contenus, la musique, les effets visuels, la postproduction, les technologies et l’intelligence artificielle. Elle a notamment posé la question de la place que l’Afrique peut occuper dans la chaîne mondiale de création, au-delà de son rôle de territoire de production.

Le panel de clôture a élargi la réflexion à l’impact économique de la créativité. Financement des industries culturelles et créatives, développement d’entreprises durables, internationalisation des agences et des sociétés de production, valorisation de la propriété intellectuelle africaine et rôle des investisseurs ont nourri les débats.

Le Media Cristal fait son entrée au palmarès

L’édition 2026 a également marqué le lancement du Media Cristal, nouveau programme de récompenses consacré aux agences médias et aux professionnels du secteur. Cette distinction reconnaît la contribution de la stratégie, de la connaissance des audiences, de la planification, de la donnée et de l’intégration des canaux à l’efficacité des campagnes.

En élargissant son palmarès aux métiers des médias, l’African Cristal Festival entend mieux représenter la diversité des expertises qui participent désormais à la construction, à la diffusion et à la performance des idées créatives.

Deux jurys pour distinguer l’excellence

Les travaux en compétition ont été examinés par deux jurys réunissant 41 professionnels rattachés à 19 pays. Le Media Cristal Jury, présidé par Wissam Sahraoui, International Business Director de France Télévisions, a rassemblé sept spécialistes des médias.

L’African Cristal Jury, présidé par Patrick Bennett, Global Chief Creative Officer, a réuni 34 professionnels de la création, de la stratégie, du digital et de la production. La diversité de leurs parcours et de leurs marchés a permis de confronter les campagnes à plusieurs regards professionnels et réalités culturelles.

Au-delà des récompenses, cette 11e édition a mis en évidence une ambition commune de faire de la créativité africaine un levier de rayonnement, de compétitivité et de création de valeur durable. Le palmarès complet de l’African Cristal Festival 2026 figure ci-après.

À propos de l’African Cristal Festival

L’African Cristal Festival rassemble la communauté africaine du marketing, de la publicité, des médias et de la communication afin de célébrer les meilleures expressions de la créativité sur le continent. À travers ses conférences, ses rencontres professionnelles et ses prix, le festival met en relation les talents et les décideurs du secteur, favorise le partage d’expertises entre les marchés et offre une visibilité aux campagnes qui contribuent à faire évoluer les industries créatives africaines.

Informations : www.africancristalfestival.com/fr/