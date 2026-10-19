«La pire compagnie au monde»: Ismael Saibari s’attaque à Air Arabia (PHOTO)

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L’international marocain Ismael Saibari s’en est vivement pris à la compagnie aérienne Air Arabia dans une story publiée sur son compte Instagram, où il a dénoncé le comportement de certains membres de son personnel envers les clients.

Le milieu de terrain des Lions de l’Atlas n’a pas caché son mécontentement, livrant une critique particulièrement virulente de la compagnie.

« La pire compagnie au monde. Leurs employés n’ont aucun respect pour leurs clients. Il y a toujours des problèmes avec eux. Des employés incompétents et inhumains », a-t-il écrit en anglais dans sa publication.

Toutefois, le joueur marocain n’a pas donné davantage de détails sur les circonstances à l’origine de cette sortie ni sur la nature des problèmes qu’il aurait rencontrés avec la compagnie.