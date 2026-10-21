Benabdellah invite les enseignants du préscolaire à reporter leurs protestations

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, Mohamed Nabil Benabdellah, a appelé les enseignants du préscolaire à faire preuve de patience et à reporter leurs mouvements de protestation jusqu’à l’installation effective du nouveau gouvernement, au moins.

Intervenant mardi sur la première chaîne nationale, le ministre a affirmé comprendre l’ampleur des revendications de cette catégorie d’enseignants, ainsi que le caractère urgent de certaines d’entre elles. Il a toutefois souligné que leur traitement nécessitait du temps.

S’adressant aux enseignants, Mohamed Nabil Benabdellah a notamment lancé, sur un ton ironique : « Rah mazal ma skhennach hatta blastna », autrement dit, « Nous n’avons même pas encore eu le temps de prendre nos marques ».

Le responsable gouvernemental a également rappelé que les membres du gouvernement ne sont pas encore habilités à prendre des décisions dans l’attente de la publication des dahirs de nomination et des décrets définissant leurs attributions, après l’investiture du gouvernement devant le Parlement.

Cet appel intervient au lendemain d’une manifestation organisée lundi devant le Parlement à Rabat, où des centaines d’enseignants du préscolaire se sont rassemblés pour attirer l’attention du nouvel Exécutif sur leurs revendications.

Parmi les principales demandes de cette catégorie figurent l’intégration dans la fonction publique et l’augmentation des salaires. Les manifestants entendent ainsi obtenir des réponses concrètes à leurs attentes professionnelles et sociales.

Le rassemblement, auquel les autorités ont ensuite mis fin, a coïncidé avec la présentation de la déclaration gouvernementale par la cheffe du gouvernement, Fatima Zahra Mansouri, devant les membres des deux Chambres du Parlement.