Auteur d’un doublé, Youssef En-Nesyri frappe à la porte de la sélection

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L’international marocain Youssef En-Nesyri poursuit ses bonnes performances avec Al-Ittihad. L’attaquant a inscrit un doublé face à Al-Ettifaq, ce mardi, dans le championnat saoudien.

En-Nesyri a conforté l’avance de son équipe en marquant deux fois en cinq minutes, à la 80e puis à la 85e minute de la rencontre. Le Marocain confirme ainsi sa bonne forme, lui qui a également trouvé le chemin des filets lors des dernières sorties du club saoudien.

D’ailleurs, ses performances font de lui l’un des candidats à une place dans la liste du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, pour les deux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas face au Niger.

H.M.