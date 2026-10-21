Paiements par carte: l’APEP accompagne la compréhension des nouveaux plafonds d’interchange

Dans le cadre de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, des nouveaux plafonds des frais d’interchange monétique domestique, l’Association Professionnelle des Établissements de Paiement (APEP) souhaite contribuer à une bonne compréhension de cette évolution, qui s’inscrit dans les actions visant à développer les paiements électroniques au Maroc.

La décision de Bank Al-Maghrib n° 265/W/2026 du 6 juillet 2026 abaisse le plafond général des frais d’interchange monétique domestique de 0,65 % à 0,50 % HT. Elle fixe un plafond spécifique de 0,15 % HT pour les opérations e-Gov et les paiements auprès des commerçants de proximité répondant à la définition réglementaire.

La commission appliquée au commerçant couvre les frais d’interchange, de fonctionnement et d’acquisition. Les frais d’interchange sont versés à l’établissement qui a émis la carte. Les autres composantes couvrent notamment le traitement et la gestion des paiements, les frais des réseaux de cartes, ainsi que la rémunération de l’acquéreur, qui comprend sa marge. L’interchange constitue donc une partie de la commission commerçant, et non sa totalité.

La baisse annoncée par Bank Al-Maghrib porte ainsi sur les frais d’interchange et ne constituent pas des plafonds de la commission totale appliquée au commerçant. La décision précise également que l’effet de cette baisse a vocation à être répercuté par les acquéreurs sur les commissions appliquées aux commerçants pour les opérations e-Gov et celles de commerce de proximité.

Les commerçants sont invités à se rapprocher de leur acquéreur pour obtenir des précisions sur l’application de ces plafonds d’interchange à leurs opérations et sur les conditions tarifaires qui leur sont proposées. Cet échange vise à leur apporter des éclaircissements adaptés à leur activité et aux services de paiement utilisés.

À travers cette démarche d’information, l’APEP entend accompagner la compréhension du dispositif établi par Bank Al-Maghrib et réaffirme la mobilisation de ses membres exerçant l’activité d’acquisition en faveur du développement du paiement électronique, de la transparence et d’une concurrence saine et loyale.