Lions de l’Atlas: Brahim Diaz vers la Premier League ?

L’international marocain Brahim Diaz pourrait rejoindre la Premier League. Selon le média britannique Football Insider, Arsenal l’a inscrit sur sa liste de joueurs ciblés pour le prochain mercato hivernal.

D’après la même source, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, suit la situation du joueur du Real Madrid, dont le temps de jeu a diminué cette saison. Le Marocain peine en effet à obtenir des minutes régulières sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Le club londonien souhaite étoffer ses options offensives. Arteta voit en Diaz un joueur capable d’apporter des solutions supplémentaires grâce à sa polyvalence, aussi bien dans un rôle de meneur de jeu que sur les ailes, pour accompagner les ambitions de titres de son équipe.

Si le Real Madrid se montre généralement réticent à laisser partir ses joueurs en cours de saison, le rapport indique que le club pourrait envisager un transfert en cas d’offre financière satisfaisante. Le montant potentiel de l’opération est estimé à environ 60 millions d’euros.

H.M.