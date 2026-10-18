Madiha Khayr : le gouvernement explique les raisons de son éviction

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Le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, a affirmé que le traitement d’urgence par le gouvernement de la question de nomination de Madiha Khayr, en tant que ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, ainsi que des informations judiciaires et médicales à caractère personnel véhiculées à ce sujet, s’inscrit dans le cadre des responsabilités assumées par le gouvernement et témoigne de son souci de réunir toutes les conditions favorables pour aller de l’avant dans le parachèvement du processus constitutionnel de sa formation.

Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement a précisé que « le gouvernement a suivi la question de la nomination de Mme Madiha Khayr. Et sur la base d’une appréciation politique et institutionnelle, partagée par les composantes de la majorité gouvernementale, qui ont réitéré leur volonté commune de faire réussir cette expérience gouvernementale, de recentrer le débat public sur le programme du gouvernement et les attentes des citoyennes et citoyens, et de veiller à servir l’intérêt général ».

Dans ce cadre, « Mme la Cheffe du gouvernement a soumis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en vertu des attributions que lui confère la Constitution, en particulier celles prévues à l’alinéa 4 de l’article 47 de la Loi fondamentale du pays, une demande en vue de mettre fin aux fonctions de la ministre déléguée, demande qui a été approuvée par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, comme indiqué dans le communiqué du Cabinet Royal à ce sujet ».

Il a ajouté que « ce traitement d’urgence de cette question s’inscrit dans le cadre des responsabilités assumées par le gouvernement et témoigne de son souci de réunir toutes les conditions favorables pour aller de l’avant dans le parachèvement du processus constitutionnel de sa formation, à travers son investiture parlementaire, afin de se consacrer, par la suite, à mettre en œuvre son programme et à honorer ses engagements envers les citoyennes et citoyens ».

HL