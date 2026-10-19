Ligue des champions: avec PSG-Barcelone et Bayern Munich-Arsenal, deux nouveaux chocs étoilés

Avec deux affiches entre cadors européens, Paris SG-FC Barcelone mardi et Bayern Munich-Arsenal mercredi, les étoiles de la Ligue des champions sont de nouveau de sortie pour la troisième journée de la phase de ligue, lors de laquelle Lens et Lille vont tenter de se reprendre.

Une semaine après son déplacement couronné d’un succès spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe, revient au Parc des Princes pour un nouveau choc avec l’intention de réaffirmer sa suprématie continentale, même si son état de forme comptera surtout au printemps prochain.

Face à lui se dresse un adversaire invincible en ce début de saison : le Barça a remporté ses onze rencontres toutes compétitions confondues en marquant en moyenne 4,3 buts par match avec un trio de feu composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon.

En arrière-plan de ce duel, il y aura d’ailleurs la compétition pour le Ballon d’or, avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz côté parisien, face à Lamine Yamal et, dans un second plan, Rodri côté catalan, même si les votants ne doivent rendre leur verdict qu’en se basant sur les performances de la saison dernière.

Avant ce match fou remporté à Manchester, Paris s’est échauffé face au Slovan Bratislava, tandis que les Blaugranas ont réussi deux démonstrations face au Feyenoord (5-1) puis à Istanbul contre Galatasaray (4-1).

Olise absent contre Arsenal

Le lendemain, les deux autres clubs français engagés cette saison, Lille et Lens, essaieront de retrouver la victoire. Les Dogues sortent d’une déconvenue à Londres face à Arsenal (3-0), précédée d’une autre défaite, cette fois à domicile contre le Betis. De retour au stade Pierre-Mauroy, le Losc espère lancer son compteur face à Galatasaray (18h45) pour entretenir l’espoir d’une qualification pour les huitièmes de finale avant des matches compliqués.

Un peu plus tard dans la soirée, les Lensois se déplaceront à quelque 90 kilomètres de chez eux, à Bruges (21h00), pour un match qui s’annonce tendu face à un adversaire qui entretient de bonnes relations avec Lille, rival régional des Sang et Or.

Après un succès inespéré à Prague contre le Slavia, les joueurs de l’Artois ont pris une leçon d’expérience à domicile face au Sporting (2-0) la semaine dernière, quand le Club Bruges remportait une victoire de prestige à Milan face à l’Inter (4-3).

Dans le même temps, c’est le match entre le Bayern, demi-finaliste de la dernière édition, et Arsenal, finaliste, qui attirera tous les regards.

Ces deux mastodontes du football européen ambitionnent cette saison encore de remporter la plus prestigieuse compétition continentale de clubs, avec des effectifs inchangés ou améliorés par rapport à l’exercice précédent.

Le club allemand voudra effacer l’accroc qu’il a connu en Norvège la semaine dernière face au Viking Stavanger (3-3), où Michael Olise a été exclu. L’attaquant international français, natif de Londres et passé brièvement par le centre de formation d’Arsenal, sera d’ailleurs absent pour ce duel face aux Gunners.