Espagne: neuf sur neuf pour le Barça avant le PSG

À trois jours du choc face au Paris Saint-Germain et une semaine avant le Clasico contre le Real Madrid, le FC Barcelone a peiné mais a fini par corriger le Betis Séville (5-2) samedi, signant une neuvième victoire en neuf journées de Liga.

Il y a souvent des buts, du spectacle, et à la fin, c’est – pour l’instant – toujours le Barça qui gagne !

A l’aube d’une semaine décisive, le double champion d’Espagne en titre est sorti vainqueur d’une belle bataille au stade olympique de la Cartuja grâce à un nouveau bijou de Lamine Yamal (10e, 1-0), passeur décisif en deuxième période pour Gabriel Jesus (52e, 3-1), deux coups de tête de Rodri (41e, 2-1) et Eric Garcia (63e, 4-2), et un cinquième but de Dani Olmo (81e, 5-2).

Le Betis (3e, 19 points) était revenu au score à deux reprises par Valentin Gomez (27e, 1-1) puis Abde Ezzalzouli (53e, 3-2), avant de terminer la rencontre à dix, sans Facundo Bernal, exclu pour un mauvais geste après une altercation avec Lamine Yamal (54e).

L’ancien Parisien Giovani Lo Celso avait cru égaliser en première période d’une belle demi-volée mais son but a été logiquement refusé pour une main de Cucho Hernandez au départ de l’action (43e).

Le Barça (1er, 27 points) arrivera mardi au Parc des Princes comme la seule équipe d’Europe à avoir remporté ses 11 premières rencontres toutes compétitions confondues, et compte provisoirement neuf longueurs d’avance sur le Real (4e, 18 points), qui reçoit dimanche le Séville FC (5e, 14 points).

C’est la première fois de leur histoire que les Catalans remportent leurs neuf premières rencontres en championnat.

« Nous avons concédé des buts évitables dernièrement, et je pense qu’on peut s’améliorer sur cet aspect. Mais nous avons fait un grand match, en démontrant le grand potentiel de cette équipe », a réagi Rodri, auteur de son premier but sous le maillot blaugrana.

« Maintenant nous devons nous concentrer sur Paris, probablement la meilleure équipe d’Europe actuellement, et leur faire face. Ce sera un bon test pour savoir où nous en sommes », a ajouté le Ballon d’Or 2024.

L’entraîneur barcelonais Hansi Flick, qui a donné une vingtaine de minutes à son capitaine Raphinha, de retour de blessure, a cependant terminé le match en s’inquiétant pour son défenseur Eric Garcia et pour le Brésilien Gabriel Jesus, tous les deux sortis touchés.

– Les Colchoneros toujours 2e –

Plus tôt dans l’après-midi, le champion du monde espagnol Alex Baena, buteur à la 90e minute, a offert une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues à l’Atlético Madrid (1-0), sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone.

Le N.10 rojiblanco, entré en jeu en début de seconde période, a percé le verrou catalan d’une superbe frappe croisée à l’entrée de la surface (90e, 1-0) venue récompenser la domination madrilène.

Les Colchoneros, toujours deuxièmes, tenteront de prolonger leur bonne série mardi à Stuttgart en Ligue des champions.

De son côté, Villarreal (9e, 9 points) a dû se contenter d’un match nul (0-0) à la Ceramica contre Elche (18e, 7 points), avant d’aller défier Liverpool à Anfield.

Cette neuvième journée se poursuit dans la soirée avec Valence-Athletic Bilbao, puis dimanche (21H00), avec notamment une autre belle affiche entre le Real Madrid et Séville FC au stade Santiago Bernabéu.