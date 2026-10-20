Ligue des champions: PSG-Barça, le choc de la 3e journée

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi soir au Parc des Princes pour un duel au sommet entre deux poids lourds du football européen, comptant pour la troisième journée de Ligue des champions.

Entre la puissance collective des doubles champions d’Europe parisiens et la créativité offensive des Catalans, incarnée par leur flèche empoisonnée Lamine Yamal, cette affiche promet une bataille de haute intensité où le talent individuel devra se conjuguer à la maîtrise collective.

Les deux équipes sont déjà lancées dans leur campagne européenne, avec deux succès éclatants et deux attaques prolifiques pour les uns comme pour les autres. Le PSG a débuté par une large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1), avant de s’imposer sur le terrain de Manchester City (4-2), alors que le Barça a largement dominé Feyenoord (5-1) puis s’est nettement imposé à Galatasaray (4-1).

Au-delà du résultat, l’enjeu sera de mesurer la capacité de chacun des deux clubs à imposer son jeu face à un adversaire de premier plan. Les Parisiens de Luis Enrique entendent confirmer leur statut de champions d’Europe en titre, tandis que les Catalans de Hansi Flick veulent démontrer que leur ambition continentale repose sur une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs.

« C’est l’un des meilleurs matches que l’on puisse jouer en ce moment, avec deux des meilleures équipes d’Europe », a souligné lundi le milieu parisien Vitinha, lors de la conférence de presse d’avant-match. « Même si ce n’est pas décisif, c’est un match qui génère beaucoup d’envie. On a envie de voir à quel niveau on se situe », a-t-il ajouté.

Le virevoltant Lamine Yamal sera la principale attraction de cette confrontation. L’ailier barcelonais, dont la capacité à éliminer son vis-à-vis et à créer des occasions en fait l’un des joueurs les plus redoutés de sa génération, sera particulièrement surveillé par le dispositif défensif parisien.

Interrogé lundi sur les moyens de limiter son influence, Luis Enrique a insisté sur l’importance de la possession. « La meilleure manière de défendre face à Yamal consiste à conserver le ballon et à éviter de le laisser le recevoir dans des conditions favorables », a-t-il dit.

Le technicien espagnol connaît parfaitement l’environnement barcelonais, où il était joueur puis entraîneur. Son équipe devra toutefois se méfier d’un adversaire qui ne se résume pas à son jeune ailier, le groupe catalan disposant de plusieurs autres éléments offensifs dotés des qualités nécessaires pour faire basculer la rencontre.

Les deux entraîneurs doivent néanmoins composer avec des indisponibilités. Côté parisien, Nuno Mendes est annoncé forfait après une blessure à la cuisse contractée lors de la rencontre de Ligue 1 contre Strasbourg, une absence qui représente un défi potentiel face à Yamal.

Le FC Barcelone est également diminué en défense. Jules Koundé et Eric Garcia se sont blessés lors de la rencontre disputée dimanche contre le Real Betis. Andreas Christensen figure lui aussi parmi les absents annoncés. Ces forfaits réduisent les options de Hansi Flick dans un secteur qui sera particulièrement sollicité face aux accélérations et aux permutations offensives parisiennes.

Les rendez-vous entre les deux clubs ont souvent donné lieu à des scénarios spectaculaires. Le souvenir le plus marquant reste la fameuse « remontada » du FC Barcelone en mars 2017 : battus 4-0 à l’aller des huitièmes de finale, les Catalans s’étaient imposés 6-1 au retour, arrachant leur qualification au terme d’un scénario resté référence.

Le PSG a ensuite pris sa revanche, notamment en quarts de finale de l’édition 2023-2024. Battus 3-2 à domicile à l’aller, les Parisiens avaient renversé le Barça en Espagne en s’imposant 4-1 au retour.

La dernière confrontation européenne entre les deux ogres du football européen, le 1er octobre 2025, avait également tourné à l’avantage des champions parisiens, vainqueurs 2-1 à Barcelone.

Les deux équipes se sont affrontées à 16 reprises en compétition européenne, avec six victoires chacune et quatre matches nuls. Ce bilan équilibré illustre une opposition devenue l’une des plus suivies du football européen, nourrie par des styles offensifs affirmés, des joueurs de classe mondiale et des rencontres régulièrement riches en buts.