PSG-Barça: un match sous haute surveillance

Les artistes du PSG, double tenant du titre, et du FC Barcelone, l’équipe invincible du moment, sont attendus au Parc des princes lors de la 3e journée de la Ligue des champions mardi, dans le contexte tendu des violences survenues en marge de la mobilisation du 17 octobre.

Ce match entre les deux leaders de la phase de ligue attirera tous les regards sur la pelouse et en dehors.

Même si la tenue du match n’est pas remise en cause par les manifestations émaillées de violences et de pillages de ce week-end, les abords et les tribunes de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud seront surveillés.

« Je n’ai pas peur, j’espère que le match pourra se dérouler dans les conditions habituelles », a déclaré lundi Luis Enrique.

Au club, il n’y a eu aucun doute sur la tenue de la rencontre. Mais, les 1.000 agents de sécurité seront vigilants sur ce qui se passe dans les tribunes, dont celle d’Auteuil remplie par le Collectif Ultras Paris, qui déploie régulièrement des banderoles en soutien aux mouvement sociaux.

À l’extérieur, la préfecture de police sera en charge de la sécurité aux alentours du Parc. À la veille du match, le nombre de forces de l’ordre n’était pas annoncé à la hausse, selon une source proche du dossier.

Côté foot, les 22 joueurs sont attendus pour faire le spectacle.

Lamine Yamal, débarrassé de ses pépins physiques, est actuellement dans une forme éblouissante, tout comme son équipe, qui a remporté ses 11 matches cette saison en faisant tomber une pluie de buts (48). Le jeune attaquant pourrait profiter de l’absence de Nuno Mendes, blessé, qui sait normalement très bien le contenir. Entre Warren Zaïre-Emery, Lucas Digne ou Lucas Hernandez, Luis Enrique n’a pas indiqué par qui il le remplacera.

Alors, comment gérer le prodige espagnol ? « C’est très facile. L’idée, c’est d’avoir le ballon tout le temps (…), il faudra surmonter ça avec l’équipe », a souri lundi l’entraîneur du club parisien, réfutant l’idée que ce choc contre le Barça soit une finale avant l’heure.

« La compétition commencera en avril. Ce ne sont que trois points », a-t-il insisté.

Le PSG pourra bien compter sur Ousmane Dembélé, qui a retrouvé son meilleur niveau lors du match fou contre Manchester City la semaine dernière et à Strasbourg ce week-end (un but, une passe décisive) après un passage à vide lors du dernier rassemblement avec les Bleus. C’est le cas aussi de Désiré Doué, décisif et flamboyant ces dernières semaines.

De son côté, l’entraîneur du Barça Hansi Flick a estimé que cette affiche constituerait « un très bon test » pour ses joueurs face à « une équipe incroyable ». S’il a admis que la bataille au milieu de terrain serait l’une des clés du match, l’Allemand a surtout mis en avant la nécessité de « ne pas faire d’erreurs ».

S.L.