La FRMBB et DISLOG Group lancent la DISLOG BASKETBALL LEAGUE

La Fédération Royale Marocaine de Basketball (FRMBB) et DISLOG Group officialisent leur partenariat stratégique et dévoilent la nouvelle identité de la DISLOG BASKETBALL LEAGUE (DBL), à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi 19 octobre 2026 à 17h00, à l’Hôtel Dawliz Rabat-Salé.

Cette cérémonie, marquée par la signature de la convention et la révélation du logo officiel de la DBL, sera suivie à 19h00 du match opposant l’Association Sportive de Salé (ASS) aux Forces Armées Royales (FAR), à la Salle Bouazzaoui de Salé.

Un partenariat stratégique pour faire grandir le basketball marocain

Conclu pour quatre saisons sportives (2026-2027 à 2029-2030), ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement, la professionnalisation et le rayonnement du basketball national.

À travers la DBL, la FRMBB et DISLOG Group ambitionnent de renforcer l’attractivité des compétitions masculines et féminines, de valoriser les clubs et les talents, d’accroître la visibilité médiatique de la discipline et d’offrir une expérience toujours plus engageante aux supporters.

Cette alliance traduit une volonté commune de construire un basketball marocain plus fort, plus visible et plus attractif pour les partenaires économiques.

« RISE TOGETHER – نرتقي معًا » : une identité, une ambition collective

Bien plus qu’une nouvelle identité visuelle, la DBL porte une signature fédératrice : « RISE TOGETHER – نرتقي معًا ». Elle incarne la volonté de réunir l’ensemble de l’écosystème du basketball marocain autour d’une ambition partagée : progresser ensemble, révéler les talents et porter la discipline vers de nouveaux sommets.

Au-delà des terrains, ce partenariat ouvre également la voie à des initiatives sportives, éducatives, solidaires et citoyennes, destinées notamment aux jeunes filles et garçons de toutes les régions du Royaume. Une manière de faire du basketball un véritable levier d’inclusion, d’épanouissement et d’opportunités pour la jeunesse marocaine.

ASS – FAR : le premier grand rendez-vous de la DBL

Le lancement officiel se prolongera sur le terrain avec la rencontre ASS – FAR, à 19h00, à la Salle Bouazzaoui de Salé.

Ce rendez-vous sportif sera l’occasion de faire vivre la nouvelle identité DBL au plus près des joueurs, des clubs et des supporters, dans une ambiance fédératrice célébrant le basketball marocain.

Ensemble, écrivons une nouvelle page du basketball marocain !

À travers cette alliance, la FRMBB et DISLOG Group invitent les clubs, les joueuses et joueurs, les supporters, les médias et les partenaires à rejoindre une dynamique collective porteuse d’ambition et d’avenir.

Plus qu’une compétition, la DBL se veut un mouvement fédérateur, une source de fierté nationale et un moteur d’opportunités pour les nouvelles générations.

RISE TOGETHER – نرتقي معًا

Ensemble, élevons le basketball marocain vers de nouveaux sommets !