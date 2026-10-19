Décès de Zhor El Horr: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de la juge feue Zhor El Horr.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès de l’honorable juge Zhor El Horr, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte, à l’ensemble de ses proches et, à travers eux, à la famille judiciaire et des droits de l’Homme nationale de la regrettée, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, Se remémorant avec considération ses hautes qualités humaines et son patriotisme sincère, ainsi que la compétence dont elle a fait montre dans l’accomplissement des différentes missions judiciaires et académiques qu’elle a assumées avec responsabilité et intégrité, outre sa défense reconnue des droits de la femme et de la famille marocaines.

Le Souverain dit partager les sentiments des membres de la famille de la défunte à la suite de cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très Haut d’agréer la regrettée parmi les vertueux de Ses serviteurs et de l’accueillir dans Son vaste paradis, comme rétribution pour ses actions louables au service de sa patrie.

« Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint: certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; ceux-là sont les biens guidés », véridique est la parole de Dieu.

S.L.