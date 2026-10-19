Aéroports du Maroc : plus de 26 millions de passagers en huit mois

Par LeSiteinfo avec MAP

Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 26.040.927 passagers au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 8,81% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,82% à 23.228.711 passagers) et celui national (+8,76% à 2.812.216 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois d’août 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 8.252.410 passagers, suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (7.235.705), Agadir-Al Massira (2.498.637), Tanger Ibn Batouta (2.058.606) et Rabat-Salé (1.695.890), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec 19.268.771 voyageurs (+9,22% sur un an).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 33,53% à 71.684 passagers, 13,08% à 689.808 passagers et 13,31% à 1.391.786 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 9,36% à 347.736 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 2,43% à 1.458.926 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 190.342 mouvements d’avions à fin août 2026, en hausse de 9,72% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 64.589 mouvements, devant Marrakech-Ménara (47.291) et Agadir-Al Massira (17.073).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 74.714,46 tonnes durant les huit premiers mois de l’année, soit une progression de 13,82% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois d’août 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.757.512 passagers.

S.L.