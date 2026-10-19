Marché d’études et litiges judiciaires: un proche d’Ahmed Mehdi Mezouari répond aux accusations

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Un proche d’Ahmed Mehdi Mezouari, ministre délégué chargé de la Pêche maritime, a démenti les accusations diffusées à son sujet sur certains sites électroniques. Selon cette source, les publications en question reposent sur des faits déformés et visent à porter atteinte à la réputation du ministre.

Les précisions apportées concernent notamment un marché d’études confié par l’USFP à une structure disposant d’une personnalité juridique distincte de celle du parti. Des publications se sont appuyées sur le rapport de la Cour des comptes de 2022 pour mettre en cause cette opération.

La source proche du ministre soutient toutefois que les observations formulées dans ce rapport ne constituent pas des infractions financières. Elle affirme qu’après les réponses apportées à ces observations, le rapport de l’année suivante a confirmé la régularité de la procédure et des démarches entreprises.

Et d’ajouter que ce rapport confirme également la régularité de l’utilisation des fonds publics consacrés aux études et aux missions du parti.

Le proche d’Ahmed Mehdi Mezouari dément, par ailleurs, les informations faisant état de litiges judiciaires entre le ministre et une compagnie d’assurances avec laquelle il avait travaillé dans le cadre de ses activités privées. Il précise que cette collaboration a pris fin il y a plus de dix ans et que la relation contractuelle a été rompue à l’amiable.

La source dénonce ainsi ce qu’elle considère comme des rumeurs destinées à discréditer le ministre délégué et, plus largement, à dévaloriser l’action politique au Maroc.

H.M.