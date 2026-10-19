Portugal : la sanction est tombée pour Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo a écopé d’une sanction assez clémente de 30 jours de suspension pour avoir quitté le rassemblement de l’équipe nationale après un conflit avec son sélectionneur le 30 septembre, a annoncé lundi la Fédération portugaise de foot (FPF).

La sanction étant rétroactive et ayant pris effet le 30 septembre, l’attaquant vedette sera par conséquent disponible dès la prochaine fenêtre internationale, mi-novembre.

Il a en outre écopé « à titre accessoire d’une amende de 255 euros », précise le communiqué publié sur le site de la FPF qui a jugé « entièrement fondée » l’accusation.

L’affaire avait débuté le 30 septembre lorsque l’icône du football portugais âgé de 41 ans a quitté la sélection, furieux d’apprendre qu’il ne débuterait pas le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague programmé le lendemain.

Il encourait de un à six mois de suspension, selon les médias portugais.

Quelques jours après ce départ précipité, l’attaquant star s’était excusé auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, tout en confirmant sa rupture avec l’entraîneur Jorge Jesus.

Le joueur a accusé le coach de 72 ans de lui avoir parlé de façon autoritaire et d’avoir « manqué à sa parole » en le laissant sur le banc en Ligue des nations.

« Si je suis en forme physiquement (…) après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à aujourd’hui, pour jouer et gagner avec notre sélection », avait écrit le quintuple Ballon d’Or, joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire du Portugal, avec 146 buts en 234 matches.

« Tous, sans exception, nous voulons être ensemble en novembre », avait récemment déclaré le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença.

Le Portugal a remporté ses quatre matches de Ligue des nations, dont les trois derniers sans Ronaldo, et s’est qualifié pour les quarts de finale, alors qu’il reste encore deux rencontres du groupe 4 à disputer : le 14 novembre à domicile contre le Danemark, et trois jours plus tard au pays de Galles.

S.L.