Le Roi Mohammed VI adresse un message au Pape Léon XIV

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de félicitations au Pape Léon XIV à la suite du succès de l’opération chirurgicale que Sa Sainteté a subie.

Dans ce message, le Roi exprime Ses vœux les plus chaleureux au Souverain Pontife, implorant Dieu de lui accorder un rétablissement rapide et complet.

Réitérant à Sa Sainteté Ses vœux les meilleurs, le Souverain forme le vœu que le Pape Léon XIV puisse poursuivre l’accomplissement de sa noble mission de défense des valeurs humaines universelles.

S.L