Casablanca: une femme blessée après une chute du 4ème étage

Une jeune femme de 24 ans a été blessée, ce lundi, après une chute du quatrième étage d’un immeuble situé sur le boulevard Abou Bakr El Kadiri, dans le quartier de Sidi Maârouf à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, la piste d’une tentative de suicide est envisagée, sans être confirmée à ce stade.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué la victime à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.