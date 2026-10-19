Maroc-Niger: les Lions de l’Atlas joueront à Casablanca le 13 novembre

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale « A » affrontera le Niger à Casablanca et à Rabat, lors de deux rencontres comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires (groupe A) de la 36e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

Le match de la troisième journée est programmé pour le vendredi 13 novembre 2026 à 20h00 GMT au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, a annoncé, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre somalien Omar Abdelkader Artan, assisté de ses compatriotes Hamza Hajji Abdi et Ali Mahmoud Mohad, selon les désignations de la Confédération africaine de football (CAF).

Le match de la quatrième journée aura lieu le mardi 17 novembre 2026 à 20h00 GMT au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Il sera dirigé par l’arbitre éthiopien Theodoros Mitko, assisté de ses compatriotes Vassika Piro Beholashit et Tigli Gizao Bilachi.

Le Maroc occupe la première place du groupe A des éliminatoires de la CAN-2027, après avoir remporté ses deux premiers matchs face au Gabon et au Lesotho sur le même score de 2-0.