CAN Futsal: le Maroc élimine l’Egypte et file en finale

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Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine de futsal s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2026, en surclassant l’Égypte, triple championne d’Afrique, sur le score sans appel de 6 buts à 0, lundi soir à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Soufiane Charraoui, auteur d’un triplé, Ismael Amazal, qui a signé un doublé, et Bilal Bakkali ont inscrit les buts des Lions de l’Atlas, qui ont livré une nouvelle prestation aboutie, alliant efficacité offensive et rigueur défensive, pour se rapprocher d’un quatrième sacre continental.

En finale, prévue mercredi à Rabat, le Maroc retrouvera l’Angola, qui a décroché son billet pour le match décisif en éliminant l’Algérie sur le score de 3 buts à 2 dans l’autre demi-finale. Les hommes de Hicham Dguig tenteront ainsi de conserver leur couronne continentale devant leur public.

Les nationaux ont réalisé un parcours remarquable depuis le début de cette édition, en dominant successivement l’Algérie (4-0), la Zambie (7-0) et la Libye (6-0) lors de la phase de groupes. Avec neuf points sur neuf possibles, 17 buts inscrits et aucun encaissé, les Lions de l’Atlas ont terminé en tête du groupe A, affichant une maîtrise collective et une solidité défensive constantes.

La demi-finale face à l’Égypte a confirmé cette dynamique. Face à une sélection expérimentée, qui compte trois titres continentaux remportés en 1996, 2000 et 2004, les Marocains ont imposé leur rythme et concrétisé leurs occasions, tout en préservant leur cage inviolée.

Avec cette quatrième victoire dans la compétition, le Maroc porte son total à 23 buts inscrits sans en concéder aucun, confirmant ses ambitions de conserver le trophée remporté lors de la précédente édition, en 2024.

Sacrés en 2016, 2020 et 2024, les Lions de l’Atlas auront désormais l’occasion de décrocher un quatrième titre africain, face à une équipe angolaise qui tentera, elle aussi, de s’adjuger le sacre continental.

SL