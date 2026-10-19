Demi-finale CAN Futsal: où et quand suivre Maroc-Égypte?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc affronte l’Égypte, ce lundi, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal, avec l’ambition de décrocher son billet pour la finale et de poursuivre sa quête d’un nouveau sacre continental.

Les Lions de l’Atlas devront se défaire d’un adversaire considéré comme l’un des poids lourds du futsal africain pour se rapprocher de leur objectif : conserver leur titre continental.

Cette affiche devrait attirer un public nombreux, compte tenu de l’enjeu de la rencontre et de l’importance du soutien des supporters marocains pour pousser la sélection nationale vers la victoire et une nouvelle finale.

Le coup d’envoi de cette demi-finale entre le Maroc et l’Égypte sera donné à 20h00, à la salle du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat. La rencontre sera retransmise sur la chaîne Arryadia.