Ligue des champions: le PSG remporte le choc à Manchester City 4-2 avant de défier le Barça

Le Paris SG s’est imposé à Manchester City 4-2, mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions, à moins d’une semaine d’un autre choc européen contre le FC Barcelone.

Désiré Doué buteur (13e) puis passeur pour Ousmane Dembélé (15e), Vitinha (32e) et Maghnes Akliouche (63e) ont marqué contre les Citizens, en pleine tempête outre-Manche après avoir été reconnus coupable de malversations financières. Un doublé d’Erling Haaland a sauvé l’honneur des Mancuniens (53e, 75e).

Après deux victoires en deux journées, les doubles champions d’Europe accueilleront mardi prochain le Barça, vainqueur de tous ses matches depuis le début de saison toutes compétitions confondues