Météo au Maroc: faibles pluies ce mardi 20 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 octobre 2026 :

– Averses orageuses sur les provinces sahariennes.

– Pluies faibles ou ondées sur le Gharb, le Tangérois et Loukkos.

– Nuages bas denses sur l’oriental, le sud-est et les plaines intérieures centre, avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Rafales de vent localement modérées a assez fortes sur les provinces sud.

– Température minimale de l’ordre de 02/08 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/25 °C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et de 10/15 °C partout

ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

SL.