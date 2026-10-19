Chambre des conseillers: le programme gouvernemental examiné ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des conseillers tiendra, mercredi, une séance plénière consacrée à la discussion du programme gouvernemental présenté par la Cheffe du gouvernement lundi lors d’une séance commune des deux Chambres du Parlement.

Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution et de l’article 271 du règlement intérieur de la Chambre des conseillers, aura lieu à partir de 11H00, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

S.L.