Scandale financier: Manchester City reconnu coupable après neuf ans d’infractions

Par LeSiteinfo avec MAP

Manchester City a été reconnu coupable de l’ensemble des accusations relatives à de « graves » violations des règles financières de la Premier League, commises sur une période de neuf saisons, a annoncé mardi l’instance dirigeante du championnat anglais.

Une commission indépendante a également retenu contre le club la majorité des accusations liées à son manque de coopération avec l’enquête menée par la Premier League.

D’après l’instance, la commission a établi que Manchester City avait eu recours à des montages destinés à « gonfler artificiellement les revenus du club et à réduire ses coûts » de plus de 900 millions de livres au cours de la période concernée, afin de donner l’apparence d’un respect des règles financières.

Entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, le club aurait ainsi conclu avec plusieurs de ses partenaires commerciaux des contrats qualifiés de « fictifs », ne reflétant pas la véritable nature des accords conclus entre les parties, selon les conclusions de la commission.

La Premier League a également indiqué que Manchester City avait présenté des comptes inexacts et dissimulé la situation réelle de ses finances à ses auditeurs ainsi qu’aux instances de régulation du football.

Le club avait, à maintes reprises, nié tout acte répréhensible.