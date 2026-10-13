Pour Luis Enrique, Manchester City « mérite ses trophées »

Par LeSiteinfo avec MAP

Reconnu coupable d’avoir contourné les règles financières du championnat anglais de 2009 à 2018, Manchester City « mérite ses trophées », a affirmé mardi Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, à la veille du match de Ligue des champions entre les deux clubs.

Fin septembre, une commission indépendante de la Premier League a établi que le club mancunien avait dopé sa croissance sportive après le rachat en 2008 par le cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, membre de la famille émiratie, gonflant notamment ses recettes et réduisant les coûts à hauteur d’un milliard d’euros grâce à des accords commerciaux fictifs avec des entreprises du pays du Golfe.

Si le club a fait appel de cette décision, plusieurs acteurs majeurs du football anglais pendant cette période ont émis le souhait que leurs titres acquis durant cette période – trois championnats, notamment – soient retirés.

« Il faudra attendre la décision finale des personnes qui doivent décider ça, a commenté Luis Enrique. On attend et j’espère que tout finira bien pour Manchester City parce que je pense que ce qu’il a fait pendant ces années sur le terrain a été incroyable. »

« Les trophées qu’on gagne sur le terrain restent sur le terrain, a-t-il renchéri. Ils méritent de gagner ça et j’espère qu’ils pourront éviter cette sanction. C’est ce que je ressens », a-t-il ajouté.

L’entraîneur espagnol a par ailleurs relativisé l’importance de l’affiche de mercredi, rappelant que la saison européenne se déciderait véritablement à partir du printemps et non à l’automne.

« Ce résultat n’a rien à voir avec ce qui va se passer dans l’avenir, a-t-il jugé. Après janvier, c’est le mois où on peut voir quel est le niveau de l’équipe. (…) Cinq ou six mois après, c’est tellement différent. Beaucoup d’équipes changent. »

« Mais c’est un match à ce moment intéressant, amusant à voir, a-t-il tout de même noté. Et c’est motivant pour nous, de chercher à jouer de nouveau à notre niveau. »

Présent face à la presse quelques minutes avant son entraîneur, Ousmane Dembélé a tenu un discours similaire: « On ne va pas lancer de message à toute l’Europe, on est au mois d’octobre. La saison est encore longue. C’est important pour nous de pouvoir terminer dans le top 8, même si ça ne nous dérange pas de jouer les barrages, ça nous a bien réussi », a-t-il souri, en référence aux deux sacres du club, à chaque fois ponctués de ces matches supplémentaires pour accéder aux huitièmes.