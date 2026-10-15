Formation du gouvernement: les partis de la majorité entretiennent le suspense

Les partis politiques concernés par la formation du prochain gouvernement entretiennent le flou autour des noms proposés pour intégrer la future équipe gouvernementale.

Les dirigeants du Parti authenticité et modernité (PAM), de l’Istiqlal, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS) font preuve d’une grande discrétion, soucieux d’éviter toute fuite dans les médias avant l’annonce officielle.

Plusieurs sources au sein de ces formations politiques, contactées par Site Info, ont ainsi fait preuve de réserve lorsqu’elles ont été interrogées sur les personnalités proposées pour occuper des postes ministériels. Elles se sont abstenues de dévoiler les noms figurant sur les listes soumises dans le cadre des consultations, y compris partiellement.

Cette discrétion témoigne de la sensibilité des négociations en cours, alors que les discussions se poursuivent autour de la composition du prochain exécutif et que plusieurs noms circulent déjà dans les médias et sur les réseaux sociaux.

L’USFP dément les noms qui circulent dans les médias

Au sein de l’Union socialiste des forces populaires, une source dirigeante avait déjà démenti auprès de Site Info la véracité des noms relayés par différents médias.

La même source s’était limitée à préciser que le premier secrétaire du parti, chargé par le Conseil national de conduire les discussions avec la cheffe du gouvernement désignée, Fatima Zahra Mansouri, avait reçu plusieurs candidatures et demandes. Il lui revient de trancher parmi ces propositions.

Aucune confirmation officielle n’a donc été apportée concernant les personnalités pressenties pour rejoindre le prochain gouvernement, les responsables politiques préférant réserver leurs déclarations jusqu’à la finalisation des arbitrages.