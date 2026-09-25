Futsal: le Maroc conserve sa 6e place mondiale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc conserve sa place de leader africain incontesté dans les classements mondiaux de football en salle (futsal) de la FIFA, publiés vendredi, se maintenant à la 6e position chez les hommes, même s’il recule au 26e rang chez les femmes.

Dans la catégorie masculine, le Royaume conserve sa 6e place avec un gain de 10,77 points et reste largement en tête du classement africain, suivi de très loin de l’Égypte, 41e (-1) et de la Libye, 52e (+1).

Chez les dames, la sélection marocaine occupe désormais la 26e position, après avoir perdu deux places et 14,36 points, tout en conservant son leadership continental loin devant la Tanzanie, 73e (+1) et le Sénégal, 81e (+1).

Au niveau mondial, le Brésil est toujours aux commandes des deux classements, devant le Portugal (2e chez les hommes, 3e chez les dames) et l’Espagne (3e chez les hommes, 2e chez les femmes), tandis que le Top 10 est resté inchangé dans les deux catégories depuis mai 2026.

La Croatie signe la plus forte progression chez les femmes, avec trois places gagnées pour atteindre le 32e rang, alors que la Zambie réalise le meilleur bond chez les hommes, avec quatre places gagnées, au 82e rang. Le Vietnam enregistre, pour sa part, la plus forte progression en points chez les hommes (+19,5) et se hisse au 20e rang.

La prochaine mise à jour des classements mondiaux de futsal masculin et féminin est prévue le 11 décembre 2026, selon la FIFA.