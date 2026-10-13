Éliminatoires. CAN 2027: deux rendez-vous en novembre pour les Lions de l’Atlas

La sélection nationale marocaine de football retrouvera le Niger en novembre prochain, à l’occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

La première confrontation est prévue le 13 novembre au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat, où les Lions de l’Atlas accueilleront la sélection nigérienne.

Les deux équipes se retrouveront quatre jours plus tard, le 17 novembre, pour le match retour, qui se disputera au stade de l’Amitié, au Bénin. La sélection nigérienne est contrainte de recevoir ses adversaires sur terrain neutre, faute de disposer d’un stade répondant aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF).

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des troisième et quatrième journées des qualifications continentales, programmées lors de la fenêtre internationale de novembre.

Les hommes de Walid Regragui aborderont ces deux rendez-vous avec confiance, après avoir parfaitement lancé leur campagne de qualification. Le Maroc a en effet remporté ses deux premiers matchs face au Gabon et au Lesotho, sur le même score de 2-0.

Les Lions de l’Atlas auront ainsi l’occasion de consolider leur position dans leur groupe et de poursuivre leur parcours vers la phase finale de la CAN 2027.