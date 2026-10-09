Lions de l’Atlas: comment Issa Diop a mis Ouazane en confiance

Le jeune international marocain Abdellah Ouazane a vécu un moment particulier lors de son premier rassemblement avec la sélection nationale. À cette occasion, le milieu de terrain a notamment reçu les encouragements du défenseur Issa Diop, qui l’a invité à jouer libéré et à exprimer pleinement ses qualités techniques.

Dans un entretien accordé à ESPN, Ouazane est revenu sur ses premiers pas avec l’équipe nationale marocaine, affichant sa fierté d’avoir atteint le plus haut niveau et réalisé son rêve de représenter le Maroc.

Le jeune talent a également dévoilé un échange avec Issa Diop, qui a rapidement remarqué sa réserve sur le terrain. « Il est venu me voir et m’a demandé pourquoi j’étais aussi calme. Il m’a dit que lorsque je recevais le ballon, je devais montrer mes qualités en dribble et faire de mon mieux. Il a ajouté qu’ils s’occuperaient de la défense », a raconté le joueur marocain.

Un message encourageant qui traduit la volonté du défenseur de mettre son jeune coéquipier en confiance et de l’inciter à jouer sans complexe. Pour un joueur qui découvre l’environnement de la sélection A, ce type de soutien peut faciliter l’adaptation et permettre de s’exprimer plus librement.

Abdellah Ouazane a ainsi franchi une nouvelle étape dans sa jeune carrière après avoir attiré l’attention ces dernières semaines grâce à ses performances avec l’Ajax Amsterdam. Sa première apparition avec les Lions de l’Atlas marque le début d’une nouvelle aventure internationale, avec l’ambition de confirmer son potentiel et de s’installer progressivement au sein du groupe marocain.