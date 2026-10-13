Ghizlane Chebbak endeuillée par le décès de sa sœur

La capitaine de la sélection nationale marocaine féminine de football, Ghizlane Chebbak, a été frappée par un deuil familial suite au décès de sa sœur.

La joueuse a annoncé cette triste nouvelle à travers une story publiée sur son compte officiel Instagram, suscitant une vague de messages de soutien et de condoléances.

Ghizlane Chebbak avait récemment pris part au dernier rassemblement des Lionnes de l’Atlas, marqué par deux rencontres amicales face à la sélection ouzbèke.

En cette douloureuse circonstance, de nombreux messages de sympathie ont été adressés à la capitaine de la sélection nationale et à sa famille. Que Dieu accorde à la défunte Sa miséricorde et apporte patience et réconfort à ses proches.