VIDEO. Botola: le FUS et le Raja se quittent dos à dos (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca ont fait match nul (1-1), mardi, en match de la 4ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Le Raja a ouvert le score par l’intermédiaire d’Adel Bettaieb à la 20e minute, avant que Mohamed Bachchach n’égalise pour les Fussistes.

À l’issue de cette rencontre, le Raja de Casablanca occupe la 5e place du classement avec 5 points en trois matchs, tandis que le FUS de Rabat se positionne au 15e rang avec deux unités en quatre rencontres.