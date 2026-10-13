Chambre des représentants: le premier engagement d’Ahmed Touizi après son élection

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, a fait part, mardi soir à Rabat, de son engagement à maintenir une égale distance entre l’opposition et la majorité.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de son élection à la présidence de la Chambre des représentants, Touizi a souligné qu’il oeuvrerait à mettre à la disposition des députés les moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs missions, conformément aux Orientations Royales contenues dans le Discours du Souverain à l’occasion de l’ouverture de cette législature.

Réaffirmant sa détermination à appliquer les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre, le nouveau président de l’institution législative a dit mesurer pleinement l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe, exprimant l’espoir de contribuer, avec l’appui du bureau de la Chambre, des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions parlementaires, à donner une image positive de la Chambre.

Touizi a obtenu 220 voix sur les 369 exprimées, contre 59 voix pour Driss El Azami El Idrissi du Parti Justice et Développement, alors que 90 bulletins ont été déclarés nuls.

Cette opération, tenue sous la supervision du président du bureau provisoire de la Chambre, Abdelaziz Abba, s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre des représentants.

En vertu dudit article, le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci, lors de la session d’avril, pour la période restant de ladite législature.