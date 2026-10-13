Maroc
Chambre des représentants: une séance plénière prévue mercredi pour élire les membres du Bureau
Par LeSiteinfo avec MAP
La Chambre des représentants tiendra, mercredi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du Bureau de la Chambre et des présidents des commissions parlementaires permanentes.
Selon un communiqué du président de la première Chambre, cette séance, qui se tiendra conformément à l’article 62 de la Constitution et des dispositions du règlement intérieur de la Chambre, est prévue à partir de 15h00.
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