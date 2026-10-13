Chambre des représentants: une séance plénière prévue mercredi pour élire les membres du Bureau

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, mercredi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du Bureau de la Chambre et des présidents des commissions parlementaires permanentes.

Selon un communiqué du président de la première Chambre, cette séance, qui se tiendra conformément à l’article 62 de la Constitution et des dispositions du règlement intérieur de la Chambre, est prévue à partir de 15h00.