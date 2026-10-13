Maroc

De 1963 à Ahmed Touizi, retour sur les présidents de la Chambre des représentants

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2026 - 19:02
Par LeSiteinfo avec MAP

Ahmed Touizi a été élu mardi nouveau président de la Chambre des représentants. Il succède à Rachid Talbi El Alami, qui occupait cette fonction depuis 2021.

Voici la liste des personnalités qui se sont succédé à la tête de la première Chambre du Parlement marocain depuis 1963 :

  • 1963-1965 : Abdelkrim Al Khatib
  • 1970-1971 : Abdelhadi Boutaleb
  • 1971-1972 : Mehdi Ben Bouchta
  • 1977-1983 : Dey Ould Sidi Baba
  • 1984-1992 : Ahmed Osman
  • 1993-1997 : Mohamed Jalal Essaid
  • 1997-2002 : Abdelwahed Radi
  • 2002-2007 : Abdelwahed Radi
  • 2007-2010 : Mustapha Mansouri
  • Avril 2010-novembre 2011 : Abdelwahed Radi
  • 2011-2014 : Karim Ghellab
  • 2014-2016 : Rachid Talbi El Alami
  • 2016-2021 : Habib El Malki
  • 2021-2026 : Rachid Talbi El Alami
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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2026 - 19:02