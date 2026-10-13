Maroc
De 1963 à Ahmed Touizi, retour sur les présidents de la Chambre des représentants
Par LeSiteinfo avec MAP
Ahmed Touizi a été élu mardi nouveau président de la Chambre des représentants. Il succède à Rachid Talbi El Alami, qui occupait cette fonction depuis 2021.
Voici la liste des personnalités qui se sont succédé à la tête de la première Chambre du Parlement marocain depuis 1963 :
- 1963-1965 : Abdelkrim Al Khatib
- 1970-1971 : Abdelhadi Boutaleb
- 1971-1972 : Mehdi Ben Bouchta
- 1977-1983 : Dey Ould Sidi Baba
- 1984-1992 : Ahmed Osman
- 1993-1997 : Mohamed Jalal Essaid
- 1997-2002 : Abdelwahed Radi
- 2002-2007 : Abdelwahed Radi
- 2007-2010 : Mustapha Mansouri
- Avril 2010-novembre 2011 : Abdelwahed Radi
- 2011-2014 : Karim Ghellab
- 2014-2016 : Rachid Talbi El Alami
- 2016-2021 : Habib El Malki
- 2021-2026 : Rachid Talbi El Alami
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