Formule 1: le Rwanda accueillera le Grand Prix d’Afrique

Le championnat du monde de Formule 1 a annoncé, ce mardi, la conclusion d’un accord de dix ans avec le Rwanda pour l’organisation du Grand Prix d’Afrique, à partir du début de la prochaine décennie.

La cérémonie officielle d’annonce s’est déroulée dans la capitale, Kigali, en présence du président rwandais, Paul Kagame, du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem, et du Président directeur général du championnat du monde de Formule 1, Stefano Domenicali.

À cette occasion, le président rwandais a affirmé que son pays a déployé des efforts considérables pour accueillir le Grand Prix d’Afrique au début de la prochaine décennie.

La course devrait se dérouler sur un nouveau circuit situé dans la zone de Bugesera, à environ 40 kilomètres au sud de la capitale Kigali, non loin du nouvel aéroport international de Kigali.

Lors de cette cérémonie, le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a souligné que l’organisation d’un Grand Prix au Rwanda permettra au championnat de s’étendre à tous les continents et de toucher un public encore plus large à travers le monde.

De son côté, le président de la FIA a souligné que cet accord porte également sur la construction d’un héritage durable, l’inspiration des nouvelles générations, le développement des talents et la création de nouvelles opportunités pour le sport automobile.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de l’annonce de cet événement, Jean-Guy Afrika, directeur général du Conseil rwandais de développement, a indiqué que le circuit pourrait accueillir jusqu’à 100.000 spectateurs, notant qu’il s’agira d’une infrastructure polyvalente, utilisée tout au long de l’année pour accueillir des concerts et des expositions.

Selon une présentation dévoilée lors de la cérémonie, le circuit s’étendra sur six kilomètres et comprendra 17 virages. Sa conception tiendra compte du relief naturel de la région, en tirant parti de ses pentes et de ses dénivelés afin d’offrir un tracé distinctif pour les compétitions.