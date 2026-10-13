Maroc: une baisse des prix de l’huile d’olive attendue cette année

Les prix de l’huile d’olive au Maroc devraient connaître une baisse cette année, par rapport à la saison précédente, grâce aux perspectives d’une bonne récolte et à l’amélioration de la production, selon plusieurs professionnels du secteur.

Dans des déclarations à Site Info, ces professionnels ont indiqué que les premières données disponibles laissent entrevoir une campagne oléicole prometteuse, avec des rendements susceptibles d’avoir un impact positif sur les prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Selon les mêmes sources, le prix du litre pourrait ainsi se situer entre 35 et 50 dirhams cette saison, enregistrant un recul notable par rapport à l’année dernière. Cette évolution serait principalement liée à l’abondance de la production locale, qui devrait contribuer à améliorer l’approvisionnement du marché.

Les premières estimations font également état d’une hausse de la production d’olives comprise entre 40 et 80 % cette année. Cette progression concernerait aussi bien les oliveraies en bour, dépendantes des précipitations, que les plantations irriguées.

Si ces prévisions se confirment, la hausse des volumes récoltés pourrait contribuer à alléger la facture des consommateurs, après les prix élevés enregistrés lors de la précédente campagne. L’évolution effective des tarifs dépendra toutefois des volumes réellement récoltés et des conditions de commercialisation.