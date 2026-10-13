Le Libéria réaffirme son soutien au Sahara marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Libéria a réitéré, au siège des Nations unies, son soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, « base la plus réaliste et réalisable » en vue d’une solution durable au différend régional autour du Sahara marocain.

“Nous réaffirmons notre soutien au Royaume du Maroc et à la proposition marocaine d’autonomie en tant que base la plus réaliste et réalisable actuellement disponible pour faire avancer le processus politique dirigé par les Nations Unies”, a déclaré le représentant du Libéria devant la 4e Commission de l’Assemblée générale.

Pour le Libéria, qui occupe actuellement un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, l’initiative marocaine constitue « une base crédible pour une diplomatie sérieuse », et offre un « cadre autour duquel les parties peuvent négocier », a ajouté le diplomate.

Appelant le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le « polisario » à s’engager de « manière constructive dans le processus politique », le représentant du Libéria a averti que l’absence de règlement “entrave la coopération et l’intégration économique au Maghreb et complique les réponses collectives aux défis communs en matière de paix, de sécurité et de développement ».