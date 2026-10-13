Youssef En-Nesyri de retour en sélection ?

Youssef En-Nesyri pourrait retrouver la sélection nationale lors du prochain rassemblement. De nouveau décisif avec Al-Ittihad, l’attaquant remet sa candidature au premier plan, alors que Mohamed Ouahbi privilégie la forme du moment dans ses choix.

Samedi, l’international marocain a trouvé le chemin des filets lors du choc face à Al-Hilal. Un but inscrit contre son compatriote et ami Yassine Bounou, qui confirme son regain de forme après une période marquée par les critiques des supporters d’Al-Ittihad.

Ce retour en confiance intervient alors que la hiérarchie des attaquants reste ouverte chez les Lions de l’Atlas. Aucun avant-centre ne s’étant durablement imposé comme titulaire, En-Nesyri dispose d’une occasion de retrouver sa place dans les plans du sélectionneur.

La prochaine liste pourrait ainsi comporter des ajustements par rapport au groupe retenu pour les rencontres face au Gabon, au Lesotho et au Mali. Pour En-Nesyri, l’enjeu sera désormais de poursuivre sur cette lancée afin de convaincre Mohamed Ouahbi de faire à nouveau appel à lui.

H.M.