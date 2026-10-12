Achraf Dari relancé par Ammouta, le pari gagnant du technicien marocain

L’international marocain Achraf Dari semble retrouver progressivement son meilleur niveau sous les couleurs d’Al Ahly. Le défenseur s’est illustré lors du derby du Caire face au Zamalek, signant un retour remarqué après une longue période loin de la compétition. Un regain de forme qui lui vaut désormais les éloges des supporters du club égyptien.

L’entraîneur national Hussein Ammouta, à la tête d’Al Ahly, est revenu sur les coulisses de la préparation du défenseur marocain dans une déclaration à la chaîne officielle du club. Il a notamment révélé avoir intégré Dari dans ses plans dès le stage de préparation de l’équipe en Espagne.

Selon le technicien marocain, le travail s’est poursuivi après le retour de la délégation d’Al Ahly d’Espagne. Le défenseur a ainsi bénéficié de temps de jeu lors de quatre rencontres amicales, avec pour objectif de retrouver progressivement son rythme et de se préparer aux échéances officielles.

Ammouta s’est dit satisfait de ce choix, qui semble porter ses fruits au regard de la prestation du joueur lors du derby face au Zamalek.

Cette performance marque une étape importante pour Achraf Dari, qui était annoncé sur le départ après une longue période d’absence. Son retour en forme lui permet de relancer la concurrence pour une place dans le onze de départ et d’envoyer des signaux positifs quant à sa capacité à retrouver une place importante au sein de l’effectif d’Al Ahly.