Achraf Dari de retour au WAC ? Ce que l’on sait

Seuls quelques détails séparent désormais le Wydad d’un accord avec Achraf Dari, joueur d’Al Ahly, durant le mercato estival en cours.

Selon les informations de Le Site info, le club casablancais est parvenu à un accord avec le défenseur. L’opération reste toutefois suspendue à la résiliation de son contrat avec le club égyptien.

Ibrahim El Asri est ainsi parvenu à faire revenir plusieurs anciens cadres du Wydad. Après Aymane El Hassouni, Yahya Jabrane et Yahya Attiat-Allah, le retour d’Achraf Dari devrait être annoncé au plus tard mardi.

Par ailleurs, Naïm Byar se rapproche d’un départ du WAC après avoir reçu une offre d’une formation saoudienne estimée à près de dix millions de dirhams. Le Wydad tente de convaincre le joueur de l’accepter afin de finaliser l’opération dès la semaine prochaine.

H.M.