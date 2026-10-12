Abdelhamid Ait Boudlal prolonge son contrat avec Rennes

Le défenseur international marocain Abdelhamid Ait Boudlal s’apprête à prolonger son contrat avec le Stade Rennais FC, auquel il est lié jusqu’en juin 2028, rapporte lundi le site spécialisé Foot Mercato.

« Un accord a été trouvé pour sa prolongation après plusieurs semaines de discussions entre le club et le jeune joueur de 20 ans », souligne le média français, sans préciser la durée de prolongation de l’ancien pensionnaire de l’Académie Mohammed VI de football.

Selon Foot Mercato, Ait Boudlal, titulaire à quatre reprises depuis le début de la saison 2026-2027 (280 minutes de jeu), reste l’un des éléments sur lequel comptent les « Rouge et Noir » pour les saisons à venir.

Courtisé lors du dernier mercato estival notamment par le club anglais Fulham, le défenseur central a finalement fait le choix de poursuivre son aventure avec le club breton qui a, jusqu’ici, résisté aux tentatives de recrutement de son jeune défenseur en pleine montée en puissance.

Cette prolongation devrait lui permettre d’aborder plus sereinement la suite de la saison et de retrouver une place régulière dans les plans de l’entraineur rennais Franck Haise.

Abdelhamid Aït Boudlal avait rejoint Rennes en provenance de l’Académie Mohammed VI en juillet 2024 dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2028. Il a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, inscrivant deux buts.

Avant sa convocation pour l’équipe A du Maroc ces derniers mois, il a évolué dans la sélection marocaine U17 avec laquelle il a atteint la finale de la CAN 2023 et a été classé, alors, parmi les 60 plus grands espoirs du football mondial par The Guardian.