LaLiga : Yassir Zabiri rejoint Mbappé et Lamine Yamal au classement des meilleurs buteurs

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain du Racing Santander, Yassir Zabiri, a poursuivi ses prestations remarquées en Liga en inscrivant son septième but de la saison, lors de la 8e journée de LaLiga EA Sports, rejoignant ainsi le Français Kylian Mbappé et l’Espagnol Lamine Yamal au classement des meilleurs buteurs.

Auteur du but égalisateur face au Valence CF (2-2), le jeune Lion de l’Atlas confirme son statut de l’une des principales révélations de ce début de saison. Il figure désormais parmi les poursuivants immédiats du Brésilien Raphinha, en tête du classement avec 12 réalisations, aux côtés de Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Sergio Camello, qui comptent chacun sept buts.

Profitant d’une journée durant laquelle plusieurs des principaux attaquants du championnat espagnol sont restés muets, ainsi que de l’absence sur blessure de Raphinha, le joueur marocain a une nouvelle fois démontré son efficacité offensive.

Avant son but face au club valencien, Zabiri s’était déjà illustré depuis le début de la saison en signant un retentissant triplé contre Elche, un doublé décisif face au Deportivo Alavés, qui lui avait valu le titre d’« Homme du match », ainsi qu’un but contre le FC Barcelone.

Cette 8e journée a également été marquée par la contribution d’un autre Lion de l’Atlas, Abdessamad Ezzalzouli, au large succès du Real Betis face à Osasuna (5-2). L’attaquant marocain a inscrit le deuxième but de son équipe à la 31e minute, portant son total à deux réalisations en Liga cette saison.

S.L.