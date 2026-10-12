Après une longue absence, Salma Rachid prépare son retour (PHOTO)

La chanteuse marocaine Salma Rachid s’apprête à retrouver son public avec de nouvelles chansons. L’artiste a annoncé la préparation de plusieurs projets musicaux dans une publication partagée sur son compte Instagram, suscitant l’intérêt de ses nombreux abonnés.

La chanteuse a notamment publié une photo prise en studio, laissant entrevoir son travail sur ses prochaines productions. Elle n’a toutefois dévoilé ni les détails de ces nouveaux projets ni leur date de sortie.

Salma Rachid a également expliqué que son absence remarquée ces derniers temps sur les réseaux sociaux s’explique par son investissement dans la préparation de ces nouveautés. L’artiste semble ainsi privilégier le travail en studio afin de peaufiner ses prochaines créations avant de les présenter à son public.

Pour rappel, le dernier titre dévoilé par Salma Rachid était un duo avec le chanteur DIOUK, intitulé « Habibi ». Sorti il y a environ un an, ce morceau avait rencontré un large succès auprès des mélomanes.