Maroc-Algérie: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (CAN Futsal)

La sélection marocaine de futsal s’apprête à disputer à domicile la CAN 2026, avec l’ambition de décrocher un quatrième titre continental et de conforter sa position parmi les références du futsal africain.

Ce lundi, la salle couverte du Complexe Moulay Abdellah, à Rabat, accueillera le match d’ouverture, opposant le Maroc à l’Algérie. Les hommes de Hicham Dguig viseront une victoire lors de cette première rencontre afin d’entamer au mieux la défense de leur titre continental.

Le match Maroc-Algérie débutera à 20 heures et sera diffusé sur Arryadia.

Organisée au Maroc, la compétition réunira huit sélections réparties en deux groupes de quatre. Les Lions de l’Atlas ont été versés dans le groupe A, aux côtés de l’Algérie, de la Libye et de la Zambie, tandis que le groupe B comprend l’Égypte, l’Angola, le Mozambique et la Tanzanie.

Sous la conduite de Hicham Dguig, le futsal marocain s’est progressivement installé parmi les meilleures équipes du continent, grâce notamment au développement de la discipline, au travail de formation et à la régularité de la sélection nationale.

Le rendez-vous de 2026 constitue ainsi une nouvelle étape dans la consolidation de cette dynamique. Devant son public, le Maroc cherchera à conjuguer maîtrise du jeu, expérience et ambition afin de conserver son leadership continental.

H.M.