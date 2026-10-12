Wydad : une réunion prévue entre le président et Paulo Sérgio

Le Wydad de Casablanca a concédé un match nul (0-0) face au CODM, dimanche au Complexe Mohammed V, dans le cadre de la troisième journée de la Botola.

Contactée par Le Site info, une source fiable a confirmé que le président du WAC, Ibrahim El Asri, tiendra une réunion avec l’entraîneur Paulo Sérgio pour faire le bilan des trois premières rencontres de l’équipe.

Selon cette source, le dernier nul face au CODM ne joue pas en faveur du technicien portugais. Et d’ajouter que la réunion sera consacrée à l’examen de la situation de l’équipe et aux raisons de ses difficultés à s’imposer à domicile.

Rappelons qu’à l’issue du match face au CODM, le Wydad Casablanca est 8è au classement avec 4 unités, issues d’un match nul, une victoire et une défaite.

H.M.